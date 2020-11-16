انتهاكات تعرضت لها الطفولة من قبل العدوان السعودي

مئات النازحين من الاطفال والنساء وكبار السن في مخيمات محافظة الحديدة، بلا طعام ولا شراب منذ ما يقارب الخمسة اشهر، حسب إفادة النازحين المتضررين، الامر الذي اوقف السلطة المحلية في الحديدة، في حالة استغراب واندهاش من عمل المنظمات الانسانية .



انتهاء فترة صلاحية الحمولات الاغاثية المختلفة، دعت مكاتب الجمارك والجودة بالميناء، وهيئة تنسيق الشؤون الانسانية بالمحافظة، الى التحفظ على ما يزيد عن ثلاثمائة وستة وعشرين حاوية، تضم اصناف غير قابلة للاستخدام الادمي، والذي تطلب منا اعطاء برنامج الغذاء العالمي، فرصة للرد على اتهامات التلاعب بحياة الناس، وقتلهم بالمواد المنتهية.



حالة من الغضب يعيشها الشارع اليمني، جراء دخول هذه السفن الاغاثية التابعة للأمم المتحدة، بمساعدات عاجلة وطارئة منتهية الصلاحية، للحد من اسوء ازمة انسانية عرفها العالم.



وفي سياق متصل قال ناطق وزارة الصحة اليمنية يوسف الحاضري، اليوم الاثنين، إن أكثر من 27 طفلا من أصل 1000 مولود يتوفون سنويًا.



وأضاف الحاضري أن وزارة الصحة لا تعول على الأمم المتحدة لأنها شريكة لتحالف العدوان في قتل أطفال اليمن.



ولفت إلى أن وزارة الصحة لا تطالب الأمم المتحدة إلا بالتحرك لرفع الحصار، قائلًا: لا نريد غذاء فاسدا وأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي لأبناء اليمن متدهور كما هو وضعهم المالي والمعيشي، وبالتالي هناك حالات كثيرة لا تتمكن من الوصول إلى المستشفيات.



وتابع قائلاً: وزارة الصحة وجهت بإعداد الرؤية المناسبة لدراسة الأماكن التي قصفت بالقنابل المحرمة دوليا.



وبالنسبية للأدوية المهربة أوضح الحاضري أنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، ووزارة الصحة تتحرك لمكافحة تهريب وتزوير الأدوية واستطاعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أن تحد من عملية تهريب وتزوير الأدوية.



وفيما يخص الجسر الطبي الجوي فقد وصفه بأكبر فضيحة للأمم المتحدة ومنظماتها، وأنه مجرد شماعة إعلامية تقوم من خلاله المنظمات الأممية بتلميع صورة تحالف العدوان، وأن أطفال اليمن يموتون جراء التواطؤ الأممي، ولا وجود للجسر الطبي الجوي إلا بتصريحات الأمم المتحدة.



ومن جهته أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان اليمني علي الديلمي أنّ الوزارة تعكف حاليًّا على إعداد تقرير عن الانتهاكات التي تعرضت لها الطفولة في اليمن من قبل تحالف العدوان.



واقتصر التقرير على رصد انتهاكات تحالف العدوان السعودي الإماراتي للحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم الحرب المتواصلة بحق الإنسانية في اليمن.



فيما ثمن رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور الجهد المبذول في إعداد التقرير المهم وما تضمنه من معلومات وبيانات حول جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان على مدى السنوات الماضية بحق الشعب اليمني وحقوقه الأساسية، موجهًا بترجمة التقرير إلى اللغة الإنجليزية وطباعته وتوزيعه على كافة الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية والعمل على إيصاله إلى المجتمع الدولي عبر ترجمته وبثّه عبر شبكة الإنترنت.