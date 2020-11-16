الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:44

أرمينيا:المسؤولون عن الخسائر في قره باغ سيعاقبون

أرمينيا:المسؤولون عن الخسائر في قره باغ سيعاقبون
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأرمنية عن فتح ملفات جنائية بحق ضباط الجيش المسؤولين عن وقوع خسائر غير مبررة بين العسكريين الأرمن أثناء الحرب مع أذربيجان في إقليم قره باغ.

وقال فيتالي فوسكانيان، رئيس اللجنة المعنية بشؤون المفقودين والأسرى في وزارة الدفاع، إن "كل شخص متورط في أعمال تسببت بمقتل عسكريين لا مبرر لها سيتم معاقبتهم بكامل قوة القانون".

وأضاف أن قضايا جنائية قد تم فتحها بحق عدد من الضباط الذين تم اعتقالهم، موضحا أن الحديث يدور أساسا عن وحدة عسكرية تتمركز في مدينة جبرائيل (جنوب قره باغ).

ومنذ 27 سبتمبر كانت أذربيجان تخوض، بدعم من تركيا، هجوما في إقليم قره باغ ومحيطه أوضحت باكو أنه من أجل استعادة الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا خلال النزاع المسلح في السنوات 1992-1994.

والأسبوع الماضي، تبنى زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بيانا فرض بموجبه نظام وقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال القتالية في المنطقة اعتبارا من 10 نوفمبر، مع احتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية على مواقعها.

وكانت سلطات قره باغ غير المعترف بها أفادت بأن الحرب خلفت سقوط 1434 قتيلا في صفوف "جيش الدفاع" التابع للجمهورية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الأرمنية، في 14 نوفمبر، عن مقتل أكثر من 2317 عسكريا خلال حرب قره باغ.
رقم : 898218
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
16 تشرين الثاني 2020
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
16 تشرين الثاني 2020
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
أيهما أبشع.. قتل خاشقجي أم تجويع 20 مليون يمني؟
14 تشرين الثاني 2020
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
13 تشرين الثاني 2020
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان