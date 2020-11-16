بيان تعزية تحالف القوى الفلسطينية بوفاة وليد المعلم

أصدر تحالف القوى الفلسطينية بيانا قدم فيه تعازيه للرئيس السوري بشار الاسد والشعب السوري برحيل وزير الخارجية وليد المعلم.



وجاء في بيان لتحالف القوى الفلسطينية: لقد آلمنا نبأ وفاة الاستاذ وليد المعلم القائد الوطني والقومي الكبير لانه يعتبر فارسا من فرسان الدبلوماسية السورية ،الذي افنى حياته المديدة في خدمة قضايا شعبه وامته، كما انه كان يمثل العامود الفقري الدبلوماسية السورية في كل المحافل العربية و دولية .



وأضاف ان تحالف القوى الفلسطينية وهو ينعي الفقيد الراحل يعتبره خسارة كبيرة للقضايا التي كان يدافع عنها وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية ومواقفه ضد الارهاب وضد الحصار السياسي والاقتصادي الذي يجري في هذه الاونة على سوريا العروبة .



وجاء في البيان اننا في تحالف القوى الفلسطينية ونحن ننعي ذلك الفارس نتقدم من الحكومة السورية والشعب السوري والقيادة االسورية باصدق كلمات الوفاء والعهد باننا سنبقى سائرين على ذات الدرب الذي سلكه الفقيد الراحل تحالف القوى الفلسطينية .