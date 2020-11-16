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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:32

الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط عملية إرهابية في مخمور

الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط عملية إرهابية في مخمور
أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، بإحباط عملية إرهابية كان يُخطط لتنفيذها في قضاء مخمور جنوب شرقي نينوى.

وقالت المديرية، إن "معلومات غاية بالدقة أكدت سعي العصابات الإرهابية القيام بعملية انتقامية ضد مواطني قضاء مخمور والقطعات العسكرية المنتشرة فيه بواسطة دراجتين مفخختين وعدد من العبوات اللاصقة تم اخفاؤها في احد الاوكار، رداً ما منيت به تلك العصابات من هزيمة في جزيرة كنعوص".

وأضافت، أنه "على اثر ذلك وبردة فعل سريعة داهمت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة 50، الوكر الذي يضم الدراجتين المفخختين في صحراء القراج التابعة الى قضاء مخمور واستولت عليها مع العبوات، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".
رقم : 898229
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