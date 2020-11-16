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الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:33

الموجة الثالثة من كورونا..حاكم ولاية واشنطن يعلن عن قيود جديدة

الموجة الثالثة من كورونا..حاكم ولاية واشنطن يعلن عن قيود جديدة
أعلن حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، قيودا جديدة على السكان والشركات حيث تتعامل الولاية مع معدلات قياسية في إصابات فيروس كورونا.

وقال إنسلي في مؤتمر صحفي، إن الولاية تمر حاليا بـ"موجة ثالثة" من انتقال للعدوى حيث تضاعف متوسط ​​الحالات اليومية في الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن أعداد الحالات اليومية تجاوزت المستويات المرتفعة في شهر مارس.

وبحسب الإجراءات، التي ستطبق بدءا من يوم الاثنين الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي، يحظر التجمعات الاجتماعية الداخلية مع أشخاص من خارج المنزل ما لم يكن الضيوف قد خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما وحصلوا على نتيجة اختبار سلبية قبل 48 ساعة من الحدث.

وقال مسؤولو ولاية واشنطن إن التجمعات في الهواء الطلق يجب أن تضم أقل من خمسة أشخاص وسيمنع تناول الطعام في داخل المطاعم والحانات، بينما تناول الطعام في الهواء الطلق سيبقى مسموحا. كما تم إغلاق الصالات الرياضية ودور السينما والمتاحف، فيما حفلات الزفاف والجنائز محظورة.

أما محلات بيع التجزئة فلن يسمح لها إلا باستقبال 25% من زبائنها في وقت واحد أو 200 شخص.
رقم : 898230
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