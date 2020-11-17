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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:30

تحالف الفتح: سنشهد تفعيل قرار اخراج الأمريكان من العراق

تحالف الفتح: سنشهد تفعيل قرار اخراج الأمريكان من العراق
اكد تحالف الفتح العراقي، بان المرحلة المقبلة من عمل مجلس النواب ستشهد تفعيل قرار المجلس بإخراج القوات الأميركية من البلاد وانهاء خطوات الحكومة بتمييع القرار.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر ،أمس الاثنين، ان “مجلس النواب انشغل طيلة الفترة الماضية بقانون الانتخابات والخلافات التي اثيرت حوله ومن ثم موضوع القرض الحكومي”.

واضاف ان “هناك قوانين مهمة اخرى تتطلبها المرحلة الحالية لكن ستكون على اولوياتها ملف اخراج القوات الاميركية واغلاق القواعد وتفعيل القرار البرلماني بإخراج تلك القوات”.

واوضح جابر ان “مجلس النواب سيناقش الامر مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأقرب استضافة في المجلس وانهاء موضوعة تمييع القرار من قبل الحكومة والسكوت عنه والزمها بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاميركية من البلاد”.

وتابع ان “اخراج القوات الاجنبية لايقتصر على محافظة دون اخرى وانما يشمل القواعد الاميركية في كردستان العراق والزامها بإخراج القوات الاميركية”.
رقم : 898265
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