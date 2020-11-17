في برقية إلى الرئيس الأسد... لاريجاني يعزي بوفاة المعلم

بعث مستشار قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني برقية الى الرئيس السوري بشار الاسد معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم.



وجاء في برقية التعزية التي بعثها لاريجاني الى الرئيس الاسد ،أمس الاثنين: تلقينا ببالغ الاسى والالم نبأ وفاة الصديق العزيز السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للبلد الشقيق سوريا.



واضاف: لاريجاني ان دور الفقيد لا يُنسى في مجال مكافحة الارهاب التكفيري وتعزيز امن المنطقة.



وتابع الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي: اتقدم باحرّ التعازي والمواساة الى فخامتكم والحكومة والشعب السوري الصديق والشقيق بهذا المصاب، سائلا الباري تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.