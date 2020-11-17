قاليباف: علينا قطع التبعية للنفط لإصلاح هيكلية الموازنة

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الایراني محمد باقر قاليباف ضرورة عدم التبعية للنفط والحيلولة دون العجز في الموازنة وايجاد الموارد المستديمة من اجل اصلاح هيكلية الموازنة.



وقال قاليباف ،في تصريحه اليوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي خلال دراسة تقرير لجنة التخطيط والميزانية والحسابات حول الاحكام العامة لموازنة العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار 2021): ان اصلاح هيكلية الموازنة هو موضوع طلب منا قائد الثورة الاسلامية متابعته.



واضاف قاليباف: انه وبغية اصلاح هيكلية الموازنة ينبغي علينا التوجه نحو الموارد المستديمة والنفقات المؤثرة وعدم التبعية للنفط والحيلولة دون حدوث العجز في الموازنة.



وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ان هذا الموضوع له محاور مهمة مثل الضرائب الجاري دراستها في اللجنة الاقتصادية البرلمانية او اصلاح نظام الضمان الاجتماعي وميزانية الشركات الحكومية ونظام الدعم المعيشي الحكومي للمواطنين وكذلك اصلاح نظام كيفية إعداد الموازنة.



وقال قاليباف: ان ما هو مدرج اليوم في جدول اعمال المجلس يتابع احدى سياسات اصلاح هيكلية الموازنة من اجل اصلاح بعض احكامها والمصادقة عليها.