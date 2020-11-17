الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:34

صحيفة روسية: سحب القوات الأمريكية من سوريا مجرد خدعة

صحيفة روسية: سحب القوات الأمريكية من سوريا مجرد خدعة
نشر الكاتب والمحلل السياسي الروسي، إيغور سوبوتين، في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، مقالا حول الخداع الذي تعرض له الرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما يخص القوات الأمريكية في سوريا.

وجاء في المقال: تم تضليل دونالد ترامب باستمرار بشأن عدد القوات الأمريكية في سوريا. ذلك ما اعترف به جيمس جيفري، الذي غادر منصب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا مؤخرا.

قدم جيفري اعترافه لبوابة Defense One، حيث قال، معلّقاً على الوضع في شمال شرق سوريا، حيث تقرر، بعد مناقشات دولية في العام 2019، ترك وحدة قوامها حوالي 200 جندي: "لقد لعبنا دائما لعبة الكشتبانات، لكي لا نخبر قيادتنا بعدد القوات الموجودة لدينا هناك".

فيما أوضح المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للانتقال السياسي في سوريا، فريدريك هوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، أن إحدى طرق "نشر" أعداد مختلفة من القوات الأمريكية في سوريا هي تعيين بعضهم كـ "دائمين"، أي كقوات أساسية للعمليات، وتسمية الآخرين "مؤقتين". يمكن أن تكون هذه وحدة وصلت، على سبيل المثال، إلى سوريا من العراق، لإسناد القوات الرئيسية لفترة محدودة.

وقال: "من الممكن استبدال القوات المؤقتة المنسحبة من سوريا، ما يجعل من الممكن نشر المزيد من القوات على الأرض، عددها يفوق تلك التي يتم إرسالها إلى هناك على أساس دائم. إذا تم القيام بذلك، فسيكون ممكنا إبلاغ الرئيس ترامب بإرسال 200 جندي إلى سوريا دون الإشارة إلى حقيقة أنه تم تشغيل أفراد إضافيين هناك في الوقت نفسه.

في بعض الأحيان، يحتاج المسؤولون المدنيون، سواء كانوا أمريكيين أم روس، إلى تحديد السؤال الذي يجب طرحه على العسكريين بدقة من أجل الحصول على صورة كاملة ودقيقة. ففي نهاية المطاف، الرئيس الأمريكي هو من يتحكم بنشر القوات الأمريكية في الخارج، وليس وزارة الدفاع أو الخارجية. لكن الرئيس يجب أن يقرر إلى أي مدى يريد الخوض في التفاصيل. الرئيس ترامب، لا يحب التفاصيل".

واختتم هوف بالقول: "من الواضح أن إدارة بايدن ستراجع هذا الأمر برمته".
رقم : 898284
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
16 تشرين الثاني 2020
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
16 تشرين الثاني 2020
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان