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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:28

رئيس أرمينيا يقيل وزير الخارجية وقائد قوات الشرطة

رئيس أرمينيا يقيل وزير الخارجية وقائد قوات الشرطة
أقر الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان إقالة كل من وزير الخارجية، زوغراب مناتساكانيان، وقائد قوات الشرطة، غورغين دالاكيان.

وأصدر ساركيسيان ،أمس الاثنين، مرسوما قضى بإعفاء مناتساكانيان من منصبه، وذلك في إجراء يؤكد قرار رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، الذي أعلن اليوم أنه قرر إقالة وزير الخارجية الحالي.

كما صادق ساركيسيان على "مقترح" باشينيان حول إقالة دالاكيان من قيادة قوات الشرطة، وعين أيك بابايان لتولي هذا المنصب.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات عامة تمر بها أرمينيا على خلفية توقيع باشينيان على بيان مشترك مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول وقف الأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين السكان الأرمن المحليين المدعومين من أرمينيا من جهة وأذربيجان من جهة أخرى.

وينص البيان على احتفاظ القوات الأذربيجانية والأرمنية بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، مع خروج الأرمن من بعض المناطق التي تعتبرها باكو محتلة.

ويقضي البيان بنشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال باشينيان إن هذا القرار صعب وموجع، لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.
رقم : 898296
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