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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:37

العميد حاجي زادة: الانتقام للشهيد سليماني أمر مؤكد ومحسوم

العميد حاجي زادة: الانتقام للشهيد سليماني أمر مؤكد ومحسوم
اكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة ان الانتقام من عملية الاغتيال الامريكية للشهيد سليماني أمر مؤكد ومحسوم.

وخلال زيارة وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون والوفد العسكري الرفيع المرافق له الى معرض انجازات القوة الجوفضائية للحرس الثوري، أعرب العميد امير علي حاجي زادة عن سروره لزيارة الوفد العراقي رفيع المستوى الى ايران وتفقده لمعرض انجازات وقدرات القوة الجوفضائية، وقال: ان هذه الانجازات الحاصلة في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي والطيران والرادرات والمجالات الجوفضائية، هي ثمرة جهود شباب ونخبة البلاد وقد تم تحقيقها تماما بالقدرات المحلية.

وأشار الى اهمية تنمية التعاون الدفاعي والتدريبي وتبادل التجارب بين البلدين، ولفت الى ضرورة الانتباه الى استراتيجيات اعداء الامة الاسلامية ومخططاتهم خاصة الادارة الاميركية الارهابية للمنطقة وخاصة العراق، مضيفا: ان اميركا كانت دوما بصدد السيطرة على آبار نفط العراق وتقسيمه وبث التفرقة بين الشعب والمسؤولين في هذا البلد.

ووصف العميد حاجي زادة التعاون التدريبي والميداني والاستشاري بين الحرس الثوري والجيش العراقي خلال فترة محاربة داعش والارهاب التكفيري بأنه مصيري وهام، وصرح: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صديق للعراق في الاوقات الصعبة، وهي تؤمن دوما بوحدة هذا البلد وزيادة قوته.

وأكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية، ان الانتقام من أميركا بسبب اغتيالها القائد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني حتمي ومؤكد، وقال: ان الشعب الايراني والعراقي لن ينسيا مطلقا ان اميركا الارهابية اغتالت الحاج قاسم سليماني الذي كان ضيفا في داركم، ولا ينبغي ان ننسى ان أميركا اغتالت كذلك البطل الوطني العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون عن تقديره للعون الذي بذلته ايران للجيش العراقي والشعب في محاربة الارهاب الداعشي، وقال: ان العراق لن ينسى مطلقا الدعم الاخوي الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في مواجهة داعش، معربا عن امله بتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية في مواجهة اعداء الاستقلال والامن والاستقرار، من خلال تنمية التعاون الثنائي.
رقم : 898300
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