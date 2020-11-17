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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:39

الأزهر يدعو لسياسة عادلة في توزيع لقاح كورونا

الأزهر يدعو لسياسة عادلة في توزيع لقاح كورونا
دعا شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب إلى اعتماد سياسة عادلة في توزيع لقاح فيروس كورونا، تشمل الفقراء واللاجئين، مشيرا إلى حقهم في الحصول على هذا اللقاح.

وأكد شيخ الأزهر، عبر منشور له في "فيسبوك"، أن "ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاء سخي ومقدر"، واصفا إياهم بالأبطال قائلا: "أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، في ظل جائحة أودت بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم".

وشدد الطيب على أنه "يجب ألا يخذل الفقراء واللاجئون، في حقهم للحصول على هذا اللقاح"، وطالب الشركات المنتجة، أن تعتمد سياسة عادلة لتوزيع اللقاح، انطلاقا من "رسالتها وضميرها الإنساني".

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021.

وأعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، يوم أمس، أن لقاحها التجريبي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أظهر فعاليته بنسبة 94.5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

كما أعلنت كل من شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الأسبوع الفائت، أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

ومع ذلك تعتبر حاليا روسيا أول دولة في العالم تسجل رسميا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك لقاحان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد، الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.
رقم : 898322
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