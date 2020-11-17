نواب عراقيون يحملون الحكومة مسؤولية إبقاء القوات الأمريكية

حمل نواب عراقيون من مختلف الكتل، حكومة الكاظمي مسؤولية استمرار البقاء الاميركي في العراق وانتهاك السيادة، مشددين على ضرورة تنفيذ القرار البرلماني القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.



وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد كريم، ان “قرار البرلمان والزام الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق ليس حالة فردية لطائفة او قومية، وانما قرار يحفظ سيادة العراق، كما انه يمثل تكريما لدماء الشهداء التي سالت لتحقيق الامن والقضاء على الإرهاب”.



من جهته، اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان “الحكومة يجب ان تدخل في مفاوضات مع الدول الاجنبية لاخراج قواتها من العراق تنفيذا لقرار البرلمان، وكذلك من اجل تسليم القواعد العسكرية للقوات الأمنية”.



الى ذلك اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي ان “الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار خرق السيادة والبقاء الاجنبي في العراق”، مشددا على ضرورة “تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان وإخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضيه”.