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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:50

هكذا تسرق القوات الأمريكية النفط السوري وتقوم بتهريبه

هكذا تسرق القوات الأمريكية النفط السوري وتقوم بتهريبه
قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إن " الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأضافة الوكالة نقلا عن مصادر محلية في القامشلي إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 70 صهريجا محملا بالنفط المسروق عبر طريق محطة حمزة بيك الحدودية مع العراق”.

ولفتت الوكالة أن “رتلا آخر مؤلفا من 50 صهريجا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من بلدة رميلان محملا بالنفط المسروق من الآبار التي يحتلها في سورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

وأشارت "سانا"، "أن قوات الاحتلال الأمريكي تسيطر بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى محيط آبار النفط".
رقم : 898324
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