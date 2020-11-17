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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:16

الطائرات العراقية تستهدف مخابئ ‘‘داعش‘‘ في ديالى

الطائرات العراقية تستهدف مخابئ ‘‘داعش‘‘ في ديالى
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ،اليوم الثلاثاء، عن استهداف طائرات الـ "F16" العراقية، مضافة لتنظيم "داعش" الارهابي في خانقين بمحافظة ديالى بالجهة الشرقية من العراق.

وذكرت الخلية في بيان، ان "طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 نفذت فجر اليوم، ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى".

هذا وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى، حيث ذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذي عملوا في مايسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وكانوا ضمن الكتيبة اعلاه، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
رقم : 898328
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