نصيف: إيران كانت أبرز المدافعين عن سيادة بغداد وأربيل

وصفت عضو مجلس النواب العراقية عالية نصيف، حديث بعض القيادات السياسية الكردية عن الدور الايراني بشان منع صرف رواتب كردستان العراق بغير الصحيحة، مبينة ان طهران كانت ابرز المدافعين عن سيادة بغداد واربيل خلال احداث 2014.



وقالت نصيف في تصريح ان “الحديث عن دور ايران في عدم تمرير مادة تخص مخصصات كردستان في قانون الاقتراض غير دقيقة ولا اساس لها من الصحة”.



واضافت ان “قادة الكرد تناسوا دور ايران الابرز في الدفاع عن سيادة وامن اربيل خلال اجتياح تنظيم داعش الارهابي عام 2014 “.



واشارت الى ان “قادة الصف الاول في العراق كانوا مساندين لادراج فقرة تخص مخصصات كردستان الا ان الاجماع النيابي هو من افشل تمرير المادة دون اتخاذ سياقات شفافة تجاه بغداد في الاموال المخصصة لاربيل”.