قائد سلاح الجو الإيراني یلتقی نظیره العراقی

التقى قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العمید طیار عزيز نصیرزاده نظیره العراقی اللواء الطیار شهاب جاهد وبحث الجانبان حول السبل الكفيلة بتعزیز التعاون الثنائی.



وأكد الجانبان خلال اللقاء الذی جری الیوم الثلاثاء بطهران على ضرورة تعزيز مجالات تعاون العملياتي المشترك والتقنی و صيانة أنظمة الطيران وتدريب القوى العاملة في هذا المجال.



کما ناقش العمید طیار نصیرزاده و اللواء الطیار شهاب جاهد علی ، تعزیز التعاون العملياتي في محاربة الجماعات التكفيرية الإرهابية والجماعات التي تهدد أمن البلدین.