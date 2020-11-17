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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:06

وزير الخارجية القطري يوضح موقف بلاده حول التطبيع

وزير الخارجية القطري يوضح موقف بلاده حول التطبيع
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الدوحة تتواصل مع "إسرائيل" في أمور متعلقة بالفلسطينيين مثل الاحتياجات الإنسانية أو مشروعات التنمية، مشيرا إلى رفض بلاده للتطبيع مع الاحتلال.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأمن العالمي المُنعقد ،أمس الاثنين، في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، تحت عنوان "نظام ‏‏اضطراب عالم جديد؟ إدارة التحديات الأمنية في مشهد متزايد التعقيد".

واعتبر أن الدول العربية التي تقيم علاقات تطبيع مع "إسرائيل" تقوض الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية، لكن من حقها السيادي أن تفعل ذلك.

وأشار إلى أنه يعتقد أن من الأفضل تشكيل جبهة عربية موحدة لوضع مصالح الفلسطينيين أولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الانقسام ليس في مصلحة الجهود العربية المتضافرة لحمل الإسرائيليين على التفاوض مع الفلسطينيين وحل الصراع المستمر منذ عقود بين الجانبين.

ولفت إلى أن الدول التي أقامت علاقات تطبيع مع إسرائيل "الأمر متروك لها في نهاية المطاف لتقرير ما هو الأفضل لبلدانها".

وخلال الشهرين الأخيرين، عقدت الإمارات والبحرين والسودان، اتفاقات تطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
رقم : 898343
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