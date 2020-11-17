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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:37

إيران.. تسجیل 482 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

إيران.. تسجیل 482 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 788 الف و473شخصا وبوفاة 482 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 42 الف و461 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13 الفا و 352حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 788 الفا و473 شخصا وحالیا 5691 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 570 الفا و 774 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 482 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الف و 461 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 586الفا و 141 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 898351
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