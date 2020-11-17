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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:39
تحليق مكثف للطيران الصهيوني فوق جنوب لبنان
شهدت سماء جنوب لبنان ،اليوم الثلاثاء، تحليق مكثف للطيران الصهيوني على علو منخفض.
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن الطيران المعادي قام بتحليق على علو منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.
رقم :
898352
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