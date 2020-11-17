اليمن.. تجدد الاشتباكات في أبين بين قوات هادي والانتقالي

تخوض القوات التابعة للمستقيل هادي المدعومة من قبل الحكومة السعودية معارك عنيفة مع قوات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتيا، في محافظة أبين جنوبي البلاد.



جاء ذلك بعد تجدد المواجهات بينهما ،مساء أمس الاثنين، وسط أنباء عن صد قوات هادي لهجمات شنتها القوات التابعة للمجلس الانتقالي.



وأفادت مصادر قريبة من قيادة قوات هادي بأن قواته تصدت لهجوم مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، في منطقة الدرجاج، شرق مدينة جعار، المركز الإداري لمديرية خنفر.



وأضافت المصادر في أحاديث منفصلة لـ"عربي21" أن قوات هادي نفذت هجوما معاكسا، وكبدت المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي -الذي يرفع شعار انفصال جنوب البلاد عن شماله- خسائر في الأرواح والعتاد.



وأشارت إلى أن تقدما محدودا حققتها قوات هادي في جبهة الدرجاج باتجاه مدينة جعار، شمال شرق زنجبار المركز الإداري لمحافظة أبين، في ظل تعثر تشكيل الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض مناصفة بين الشمال والجنوب، برعاية سعودية.



ومنذ مطلع تشرين الثاني الجاري، تتصاعد وتيرة المواجهات بين الطرفين، رغم تدخل لجنة عسكرية سعودية لوقفها بناء على الهدنة المعلنة التي نصت عليها آلية تسريع اتفاق الرياض الموقع بين المستقيل هادي والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني 2019.