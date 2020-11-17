الجبير لايستبعد ان تتسلح السعودية بالسلاح النووي!

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، إن "بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة"، حسب تعبيره.



وأضاف "الجبير" في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "أنه خيار بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها، حسب قوله.

وتابع: "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".



وعن التغييرات التي قد تأتي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، قال: "يجب أن نرى".



وتعمل إيران على استخدام الطاقة النووية منذ عقود، ووقعت عام 2015 اتفاقا نوويا مع القوى العالمية أكد على سلمية البرنامج النووي الايراني واعترف بحق ايران بامتلاك التكنولوجية النووية، وبموجبه تتعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أخرج بلاده من الاتفاق ضاربا عرض الحائط جميع المواثيق الدولية وأعاد فرض الحظر الامريكي على ايران تحت مسمى "الضغوط القصوى".



وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان هناك شواهد واحداث تدل ان السعودية تمتلك السلاح النووي منذ عام 2003.



ونشر موقع دبكا الإسرائيلي المقرب من الموساد عام 2017 تقريرا يقول ان إسرائيل تجزم أن لدى السعودية 130 رأسا نوويا بحسب استخباراتها.