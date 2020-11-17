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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:13

وزير الخارجية الأردني يعزي سوريا بوفاة وليد المعلم

وزير الخارجية الأردني يعزي سوريا بوفاة وليد المعلم
أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لسوريا حكومة وشعبا بوفاة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية وليد المعلم.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قدم خلاله التعازي بوفاة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية وليد المعلم.

وأعرب الصفدي عن مواساته بوفاة الدكتور المعلم وتمنياته لسوريا وشعبها الشقيق بالأمن والأمان والاستقرار.

وتوفي وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين السوري فجر يوم الإثنين عن عمر ناهز 79.
رقم : 898366
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