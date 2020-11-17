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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:16

ناشط بحريني يؤكد أن إهمال علاج والده تسبب بمضاعفات خطرة عليه

ناشط بحريني يؤكد أن إهمال علاج والده تسبب بمضاعفات خطرة عليه
قال نجل الرمز المعتقل الأستاذ «حسن مشيمع» الناشط علي مشيمع إن طبيب القلب الذي عُرض عليه والده أكد أن الارتفاع المستمر في الضغط تسبب في إضعاف القلب، كما أن حالة الاختناق وضيق التنفس عائدة للسبب نفسه.

وأضاف أنه أوصى بناء على ذلك بصرف بعض الأدوية الخاصة لوقف الاضطراب المستمر في الضغط، ومعاينة وضع القلب بعد شهر من تناول الدواء بانتظام، مؤكدًا أن هذه المشاكل الجديدة والمضاعفات الخطرة ما كانت لتحصل لو كانت الرعاية الطبية اللازمة متوفرة.
وأوضح مشيمع الابن أن الرمز المعتقل عبر في اتصال مع العائلة عن شكره العميق لكل المتضامنين معه.

وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد أكد أن الأستاذ الرمز المعتقل «حسن مشيمع» يتعرض لتصفية جسدية داخل سجون النظام الخليفي عبر منعه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وشدد في سلسلة تغريدات على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على أن من أبسط الحقوق الإنسانية للرمز المعتقل «مشيمع» أن يُطلق سراحه فورًا ليتمكن من السفر وتلقي العلاج اللازم خارج البحرين، معربًا عن كامل تضامنه معه، ولا سيما مع تعنت النظام الخليفي حرمانه من العلاج بما يعرض حياته للخطر.
رقم : 898367
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