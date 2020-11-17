الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و1158 إصابة بـ'كورونا'

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة، و1158 إصابة جديدة، بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحفي، أنه سجلت 9 وفيات في الضفة الغربية (منها 3 وفيات في مدينة القدس)، في حين سجلت وفاتان في قطاع غزة.



وأضافت أن 672 إصابة سجلت في الضفة الغربية (منها 90 إصابة في مدينة القدس)، و 486 في قطاع غزة.



ولفتت إلى وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، منهم تسعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وترفع الإصابات الجديدة، مجموع الحالات المسجلة إلى 77 ألفا و320، وتعافي 67 ألفا و327، في حين سجلت 658 حالة وفاة.