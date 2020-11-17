جهانغيري : الحظر وظروف كورونا كشفت حقيقة اميركا اللاانسانية

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" : ان الحظر الامريكي الجائر وسط الظروف العصيبة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في ايران، كشف اكثر من اي وقت مضى النقاب عن الوجه الحقيقي وغير الانساني لهذا النظام المتغطرس.



جاء ذلك في تصريح لجهانغيري خلال مراسم تدشين خط انتاج العّدد المخبرية للكشف السريع عن الاصابة بفيروس كورونا، والذي تم انجازه بواسطة "اللجنة الوطنية لتنفيذ امر الامام الراحل (رض)".



واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان "الادارة الامريكية، ومنذ بداية جائحة كورونا حيث واجهت ايران مشاكل عديدة في مجال توفير العُدد الضرورية لكوادرها الطبية والعلاجية داخل البلاد، دأبت على حرمان ايران من الحصول على هذه الادوات".



وتابع : للاسف لم يستثن هؤلاء حتى ابشع الممارسات غير الانسانية من اجل الحؤول دون وصول الادوات الاساسية ورغم تسديد قيمتها من قبل ايران.



واردف القول، انه "وفقا للتقارير المتوفرة، فقد منع الاميركيون ايضا تحويل 7 مليارات من الاصول الايرانية التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية الى ايران لغرض شراء الدواء، وذلك رغم الاتفاق مع الخزانة الاميركية وحصول الموافقة المبدئية في هذا الخصوص".



ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، بان ايران تواجه اليوم هكذا نظام ؛ مشيرا في الوقت نفسه، الى انه "رغم كافة التحديات الناجمة عن تفشي كورونا لكن الاطباء الايرانيين نجحوا نوعا ما في احتواء هذا المرض؛ وذلك مقارنة بالدول الاوروبية وامريكا التي تحظى بكافة الامكانيات، لكنها لم تحقق نتائج افضل منا".



واستطرد : ان تضحيات الشعب الايراني تجسدت في هذه المرحلة العسيرة، والتي ستبقى وصمة عار على جبين الادارة الامريكية وترامب نفسه الى الابد، نظرا لما صدر من ممارسات مناوئة للانسانية عن هؤلاء.



وفي الاشارة الى انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، قال : بطبيعة الحال اذا ما تم انتاج اللقاح دوليا قبل اللقاح الايراني، نحن سنبذل قصارى جهدنا من اجل الحصول على هذا اللقاح؛ ورغم كافة القيود الراهنة لكن المصادر المالية جاهزة لتحقيق ذلك لانه يشكل اولوية بالنسبة للبلاد".