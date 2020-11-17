إيران تقول أي تحرك أميركي ضدها سيقابل برد ساحق

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الثلاثاء إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد ساحق، وذلك بعد تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل عن خيارات مهاجمة موقع نووي إيراني الأسبوع الماضي قبل أن يحجم عن الأمر.



وقال المتحدث علي ربيعي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء

ان أي تصرف ضد الشعب الإيراني سيواجه قطعا برد ساحق.



وكانت رويترز قد نقلت الاثنين عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب، المقرر أن يسلم السلطة بعد شهرين، اجتمع مع مستشارين كبار لبحث إمكانية مهاجمة منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم لكنهم أقنعوه بالعدول عن ذلك.



وقال المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي"، ان المجتمع الدولي بما فيها المحاكم الدولية، دانت سياسات النظام الاميركي نظرا للاضرار التي تسببب فيها نتيجة للحظر الذي يفرضه على ايران.



واكد ربيعي ان المجتمع الدولي غيّر اتجاه بوصلته نحو الحقيقة فيما يخص انتهاكات ادارة ترامب بحق الشعب الايراني؛ محذرا من ان تحجيم تداعيات الحظر الامريكي الجائر سيكون اشد قسوة من فرض الحظر نفسه.



واضاف : ان جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بطبيعة التعامل مع الولايات المتحدة، تتم في اطار القانون والمصالح الوطنية العليا التي يصادق عليها المجلس الاعلى للامن القومي والمسارات القانونية السائدة في البلاد.



وتابع المتحدث باسم الحكومة : ينبغي علينا ان نعزز ايماننا بالذات والانطلاق من الطاقات الوطنية لتوظيف الفرص المتاحة في العالم، بما يمكننا من صدّ سياسات واشنطن الجائرة ضدنا.



وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق ربيعي الى اصدار اول جنسية ايرانية لابناء المواطنات من اباء اجانب؛ مهنئا النساء الايرانيات جميعا على هذا الانجاز المميز الذي يصب في تعزيز حقوق المراة داخل البلاد.