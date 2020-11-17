الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:59

افتتاح منفذ "عرعر" بين العراق والسعودية غداً الأربعاء

افتتاح منفذ "عرعر" بين العراق والسعودية غداً الأربعاء
من المقرر أن تفتتح السلطات العراقية والسعودية منفذ "عرعر" الحدودي المشترك بينهما، يوم غد الأربعاء، أمام حركتي السفر والتجارة بين البلدين.

وقال مدير منفذ عرعر الحدودي العراقي، العميد حبيب كاظم، في تصريح صحفي، إن "المنفذ سيفتح ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين يوم غد الأربعاء، والاستعدادات تمت لافتتاحه، كما تم تأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء، وعرعر- الأنبار".

يذكر أن الحكومتين العراقية والسعودية اتفقتا في وقت سابق على إعادة افتتاح معبر "عرعر" الحدودي بين البلدين والذي أغلق منذ عام 1991 عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت.
رقم : 898386
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
اللواء سلامي: حتماً سننتقم لدماء الشهيد سليماني
16 تشرين الثاني 2020
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران.. خطوة على طريق أقلمة الأمن
16 تشرين الثاني 2020
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية
14 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الرئيس روحاني: اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
14 تشرين الثاني 2020
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
ولي العهد أمين لنهج والده ولا يمكنه التغريد خارج السرب
14 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان