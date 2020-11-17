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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:20

وزارة حرب الاحتلال تحذّر من عدم تأخر صفقة شراء طائرات أميركية

وزارة حرب الاحتلال تحذّر من عدم تأخر صفقة شراء طائرات أميركية
حذّر المدير العام لوزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي أمير إشل من عدم إبرام الجيش الاسرائيلي صفقة شراء طائرات من الولايات المتحدة.

وقال إن""إسرائيل" في الدقيقة الـ94 لإبرام صفقة كبيرة لشراء طائرات عسكرية، وفي حال عدم إتمام الصفقة قريبًا، فإن فرصة إبرامها ستتأجّل لفترة طويلة".

وفي مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الإثنين، أكد إشل أن طائرات الشحن العسكرية والطائرات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود قديمة جدًا، يتراوح عمرها ما بين 50 الى 60 عامًا، مشيرًا الى أن لهذا الوضع مخاطر كبيرة لا يمكن الاستهانة بها.

وبحسب موقع "إسرائيل نيوز 24"، فإن التحذير الشديد من قبل هذا المسؤول يأتي على خلفية جدال شديد بين وزارة الحرب وما يسمى مجلس الامن القومي مع وزارة المالية، حول طريقة تمويل الصفقة الضخمة، بسبب فجوة تقدر بثمانية مليارات شيكل من أموال المساعدات الاميركية ومتاحة حاليًا.

الموقع قال إن لدى وزارة الحرب "خياريْن فقط لتحقيق الصفقة بشكل فوري، وإلّا فإنها ستتأجل الى سنوات كثيرة، حتى يتمّ الحصول على أموال مساعدات تكون متاحة لـ"إسرائيل"، وهو وضع مستحيل عمليًا".

ولفت الموقع إلى أن "الجدال القائم بين الطرفيْن حول تحقيق الصفقة حاليًا يمنع عمليًا اجتماع اللجنة الوزارية لاتخاذ قرار بالموضوع".
رقم : 898391
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