?>?> السلطة الفلسطينية: نتطلع للحوار مع بايدن بعيدا عن 'صفقة القرن' - اسلام تايمز
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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:22

السلطة الفلسطينية: نتطلع للحوار مع بايدن بعيدا عن 'صفقة القرن'

السلطة الفلسطينية: نتطلع للحوار مع بايدن بعيدا عن
أعرب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، عن تطلع السلطة للتحاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وفتح صفحة جديدة، على أن تكون "صفقة القرن" المزعومة خارج تلك الحوارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في العاصمة الألمانية برلين.

وقال المالكي: "من خلال انتخاب بايدن، نرى نافذة من الفرص، ونريد أن نستفيد من تلك الفرص لنفتح صفحة جديدة".

وأضاف: "نود أن نتحاور بانفتاح مع الإدارة الجديدة حول إعادة العمل وإلغاء جميع هذه القرارات".

وأعرب المالكي عن جاهزية السلطة الفلسطينية للتعامل مع الإدارة الجديدة.

وقال: "نحن جاهزون للتعامل، ونعتقد أن الإدارة الجديدة ضد الاستيطان وتؤمن بحل الدولتين"، مضيفا أن "(صفقة القرن) ينبغي أن تكون خارج النطاق الآن".

وفي كانون الآخِر/يناير الماضي، أطلق ترمب خطته "صفقة القرن" والتي تشطب حق العودة للاجئين وأي أفق لدولة فلسطينية مستقبلية، وتبقي القدس المحتلة تحت السيطرة الإحتلال.

وأضاف المالكي: "عانينا كثيرا كفلسطينيين من سياسات ترمب المتحيزة للاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت موجهة ضد الفلسطينيين؛ بدءا بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالقدس عاصمة لـلاحتلال، وإغلاق مكتبنا في واشنطن، ووقف الدعم المالي للسلطة".
رقم : 898392
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