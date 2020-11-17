الجبهة العراقية: التحركات لإقالة الحلبوسي ليست ثاراً شخصي

قالت الجبهة العراقية، الثلاثاء، ان "الهدف من اقالة الحلبوسي هو اصلاح ادارة مجلس النواب وانقاذ القوانين التي مررت بعجالة من دون اكمال العدد القانوني للتصويت ومن التحركات لإقامة اقليم على اساس طائفي والتي يتحرك بشأنها الحلبوسي".



وقالت النائب عن الجبهة العراقية هدى جار الله ان “التحركات لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ليس ثار شخصي كما يروج لها الاخير وانما اصلاح مجلس النواب وخاصة الخلل في ادارة مجلس النواب”.



واضافت ان “هناك قوانين مررت على عجالة وتحوي من الاخصاء والمجاملات لايمكن السكوت عنها”، مشيرة الى ان “بعض القوانين مررت على انها تم التصويت عليها ولا يوجد بداخل الجلسة الاعداد الكافية من الاصوات التي وافقت عليها”.



واوضحت جار الله ان “بعض القوانين سيجري التحرك عليها واصلاحها بعد الانتهاء من اقالة الحلبوسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومن اي تحرك لإقامة اقليم على اساس طائفي”.