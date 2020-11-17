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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:01

مكتب جونسون يعلق على خضوعه للحجر الصحي

مكتب جونسون يعلق على خضوعه للحجر الصحي
ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه أجرى فحصا خاصا بفيروس كورونا أعطى نتائج سلبية، إلا أنه يواصل الخضوع للحجر الصحي الذاتي.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء "أجرى أمس فحصا أعطى نتائج سلبية، لكنه سيواصل بالتوافق مع القواعد ذات الصلة الخضوع للحجر الذاتي".

وسبق أن أفاد مكتب جونسون، يوم 15 نوفمبر، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي، بطلب من هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مبينا مع ذلك أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19".

من الجدير بالذكر أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا.

ونقل جونسون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته السابقة، إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 أبريل وقضى هناك أسبوعا بما في ذلك عدة أيام في غرفة العناية المركزة، ليعود يوم 27 أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.
رقم : 898415
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