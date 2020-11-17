الريسوني: السعودية تورّط المساجد في اللعن والتشهير

ندّد رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" أحمد الريسوني بقيام السعودية بإعادة سياسة اللعن والتشهير إلى المساجد، وذلك على خلفية تصنيف هيئة كبار العلماء بالمملكة جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، وإلزام الخطباء بالترويج لهذا التصنيف.



وقال الريسوني، في بيان، إنَّ الخطوات السعودية بلغت درجة غير مسبوقة من السفاهة والطيش، وخاصة بتوريط المساجد ومنابر الجمعة في سياسة الشتم واللعن والافتراء والتشهير من فوق المنابر المقدّسة.



ورأى أنَّ هذه الخطوات تأتي لدعم حملات فرنسا ضدَّ المسلمين، واصفاً التصرف السعودي بالشنيع.