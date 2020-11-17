العدوان السعودي وأحلامه المتبخرة في اليمن !!

ونقلت عن مصدر يمني قوله: إن "اتفاقا بين منصور هادي وسلطات الرياض يقضي بالانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة، والمكونات السياسية بما فيها حصة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا".



وأضاف: إن "هذه الاتفاق ينص على أن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية، سيكون بعد تنفيذ الشق الأمني والعسكري من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي"، ووفقاً للمصدر، فقد تم الانتهاء من توزيع الحقائب بين القوى السياسية وتحديدا نصيب كل مكون، بينها المجلس الانتقالي الذي حصل على أربع حقائب في الحكومة المنتظرة.



وبحسب المصدر فإن التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة، وسيتم الإعلان عنها وإقرارها من قبل الرئيس اليمني، بعد إخلاء المجلس الانتقالي مدينة عدن، جنوبا، من المعسكرات التي تنتشر فيها قواته.



ويشار إلى أن "اتفاق الرياض"، قد دخل عامه الثاني، دون أن يتم تنفيذ أي من بنوده الموقع عليها بين حكومة "منصور هادي"، وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، في 5 تشرين الثاني 2019.



وكانت السعودية أعلنت أواخر تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ ذلك الاتفاق الذي كُتب عليه الموت قبل أن يرى الحياة، تنص على تشكيل حكومة في جنوب اليمن، وتخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية.



كما تضمنت تلك الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين القوات التابعة لحكومة "منصور هادي" والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة "أبين" الجنوبية وإعادتها إلى مواقعها السابقة.



وفي هذا الصدد يرى مراقبون أن موافقة "منصور هادي" على تشكيل حكومة في جنوب اليمن جاءت بعد ضغوط مارستها السعودية عليه وعلى حكومته القابعة في فنادق الرياض.



وبحسب خبراء سياسيين فإن السعودية قد حاولت من خلال اتفاق الرياض تأكد نفوذها في اليمن، بيد أنها تواجه فشلاً جديداً يثبت واقع افتقارها إلى القدرة على متابعة الاتفاقات، فقد مر عام عليه ولم تستطع تنفيذه حتى الآن.



وما يؤكد ذلك على ميدانيا فقد اصيبت قوات تحالف العدوان بانتكاسات عديدة على الصعيدين العسكري والسياسي وعلى مايبدو فإن احلامها بدأت تتبخر وذلك وسط سخط شعبي من اطالة أمد الحرب التي تشنها على اليمن.

