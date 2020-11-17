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الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:25

السعودية تعرض ‘‘هدنة‘‘ للخروج من مستنقع اليمن وتضع شرطا!

السعودية تعرض ‘‘هدنة‘‘ للخروج من مستنقع اليمن وتضع شرطا!
كشفت مصادر مطلعة، فضلت إخفاء هويتها، أن السعودية أبلغت اليمنيين في محادثات رفيعة المستوى، بسعي المملكة إلى إقامة منطقة عازلة مع اليمن مقابل إعلان وقف لإطلاق النار.

وأفادت 3 مصادر لوكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أبلغت اليمنيين بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إذا وافقت انصار الله على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

ويعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من ابرز داعمي النظام السعودي في العدوان على اليمن وبعد الهزيمة التي مني بها ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية تسعى السعودية الى الخروج من مستنقع اليمن.

يشار إلى أنه في 26 مارس 2015 أعلن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير من باحة البيت الأبيض في واشنطن تشكيل تحالف عسكري من عدة دول وانطلاق عملية عسكرية ضد اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم.

وبعد ست سنوات من العدوان والحصار وتضحيات جسيمة تمكن اليمن من الصمود وتطوير قدراتها العسكرية وأصبح قادرا على ردع العدوان والرد على جرائمه وضرب أهداف عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا دول العدوان، وحول يوم بداية العدوان إلى ذكرى للصمود.
رقم : 898424
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