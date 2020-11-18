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الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:04

مباحثات إیرانیة روسیة حول مکافحة الإرهاب

مباحثات إیرانیة روسیة حول مکافحة الإرهاب
اجرى السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ومساعد الخارجية الروسية اوليغ سیرومولوتوف مباحثات حول جملة من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك من ضمنها مكافحة الارهاب.

وافادت الخارجية الروسية بان جلالي وسيرومولوتوف تباحثا بشان المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بين ايران وروسيا من ضمنها التعاون في مجال مكافحة الارهاب الدولي والتطرف وتهريب المخدرات.

واولى الجانبان اهتماما خاصا بالجوانب العملية للتعاون بين البلدين على الصعيد الدولي.
يذكر ان هنالك تعاونا واسعا بين ايران وروسيا في مجال مكافحة الارهاب حيث يقوم مسؤولو البلدين باجراء مشاورات منتظمة في هذا الصدد.

وادى التعاون الواسع بين ايران وروسيا على صعيد مكافحة الارهاب ودعم سوريا في القضاء على تنظيم داعش الارهابي بحيث تم تحرير غالبية الاراضي السورية من وجود الارهابيين واستعادة الجيش السوري السيطرة عليها.

كما ساعدت ايران وروسيا القوات العراقية في دحر تنظيم داعش الارهابي في العراق.
وتتعاون ايران وروسيا في مجال مكافحة المخدرات ايضا حيث ان القسم الرئيس لهذا التعاون يجري في مكافحة المخدرات المهربة من افغانستان.
رقم : 898476
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