الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري ،في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، لقصف إسرائيلي في سماء منطقة دمشق.



وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "بسماع دوي انفجارات في سماء منطقة دمشق".



وأشارت الوكالة إلى أن، "وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق".



وقال مصدر عسكري سوری ان حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ.



وقد أسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.