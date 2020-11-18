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الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:20

حماس تدين بشدة عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال

حماس تدين بشدة عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال
دانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" السلطة الفلسطينية بإستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك في بيان للحركة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي
صادر عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حول قرار السلطة الفلسطينية العودة للتنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال المجرم.

تدين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وتستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع و"صفقة القرن"، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

إن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.

نطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.
رقم : 898494
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