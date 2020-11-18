الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:24

محمد بن زايد ورئيس كيان الاحتلال يتبادلان دعوات الزيارة

محمد بن زايد ورئيس كيان الاحتلال يتبادلان دعوات الزيارة
تسلم ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" رسالة خطية من رئيس الكيان المحتل"رؤوفين ريفيلين"، تناولت العلاقات الثنائية المشتركة، الى جانب دعوة لزيارة الاراضي المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ريفيلين أعرب في رسالته "عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع المعاهدة بين الجانبين، كما تضمنت الرسالة دعوة إلى محمد بن زايد لزيارة "إسرائيل".

من جانبه، ثمن ولي عهد أبوظبي في رسالة خطية بعثها إلى رئيس كيان الاحتلال، "المواقف الإيجابية والبناءة له" ، حسب تعبيره.

كما وجه محمد بن زايد دعوة إلى الرئيس "الإسرائيلي" لزيارة دولة الإمارات.

ويعتزم رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، السفر إلى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها، بعد حديث عن زيارات سرية كشفتها وسائل إعلام عبرية سابقاً.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الاثنين، أن الزيارة المرتقبة لنتنياهو تأتي بدعوة رسمية من ولي عهد أبوظبي.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يطير نتنياهو إلى الإمارات لأول مرة على متن الطائرة الجديدة "جناح صهيون"، المخصصة لرئيس وزراء الاحتلال، والتي تصل كلفتها إلى 750 مليون شيكل (223 مليون دولار).

وفي 12 أكتوبر الماضي، تحدث نتنياهو هاتفياً مع بن زايد وتبادلا الدعوات بتبادل الزيارات.
رقم : 898497
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان