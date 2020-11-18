الكاظمي وبومبيو يبحثان مستقبل التحالف الدولي في العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بوميبو مستقبل التحالف الدولي في العراق.



وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي ،تلقى مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.



الاتصال بحث أيضا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب، حسب البيان.