أردوغان يغلق تركيا جزئيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق جزئي واتخاذ عدة تدابير احترازية جديدة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.



وكشف أردوغان، عن سلسلة إجراءات وتدابير جديدة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.



جاء ذلك في خطاب وجهه إلى الشعب التركي، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وأوضح أردوغان أنه تقرر خلال الاجتماع فرض حظر تجول نهاية الأسبوع في عموم تركيا، من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباح اليوم التالي.



وأضاف أن كافة المنافسات الرياضية ستستمر دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.



وأشار أردوغان إلى أن ساعات عمل مراكز التسوق والمحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة ستكون بين 10 صباحا و8 مساء.



ولفت إلى أن حظر التجول الجزئي المفروض على المسنين فوق 65 عاما، سيشمل الشباب دون الـ 20، باستثناء العاملين منهم.



وبين أن دور السينما ستظل مغلقة حتى نهاية العام، فيما ستقدم المطاعم والمقاهي خدمة الطلبات الخارجية فقط.



وأكد استمرار قرار منع التدخين في الشوارع الرئيسة والساحات العامة، وأن مديريات الصحة العامة في الولايات مخولة بتوسيع نطاقه.



وأفاد أردوغان بأن التعليم في كافة المدارس الحكومية والخاصة سيستمر عن بعد حتى نهاية العام الجاري.



أعلنت وزارة الصحة التركية ،امس الثلاثاء، الحصيلة اليومية لفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضية في جميع الولايات التركية حيث بلغت أعداد الإصابات 3819، بينما عدد الوفيات و103، وتم تعافي 2688 حالة.