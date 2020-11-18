وصول أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى ‘‘اسرائيل‘‘

وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى الاراضي المحتلة في أول رحلة طيران تجارية إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول.



وأقلعت طائرة بحرينية من مطار المنامة، صباح اليوم الأربعاء، وهبطت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد حوالي ساعتين، وفقا لمسؤول أمريكي وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار24".



ويستضيف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة قمة ثلاثية بحضور الوزير الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.



يذكر وأن زيارة الزياني الرسمية للاراضي المحتلة الفلسطينية تعتبر الأولى منذ إعلان اتفاق التطبيع بين المنامة وتل ابيب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وبتاريخ 15 نوفمبر الحالي، صادقت سلطات الاحتلال على اتفاق التطبيع مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول.



وسبق أن صادقت سلطات الاحتلال في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الاتفاق، قبل أن يصوت عليه الكنيست (البرلمان).



ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقعت البحرين والاحتلال، في 22 أكتوبر المنصرم، اتفاقا في مجال الطيران، يقضي بتسيير رحلات بين تل أبيب والمنامة، بحسب الإعلام العبري.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاتفاق ينص على تسيير 14 رحلة طيران أسبوعية بين مطار البحرين بالمنامة وبن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى رحلات غير محدودة بين البحرين ومدينة إيلات الإسرائيلية.

