قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش واعتقالات، في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً، من قرية صفا غرب المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ياسر كراجة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية شقبا شمال غرب رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منها.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش، نفذتها في مناطق مختلفة من المحافظة.



وطالت عمليات الاعتقال 5 أسرى محررين هم، يحيى جمال صوي (25 عاما)، رامي سمير أبو سمرة (28 عاما)، من الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، عبد الله خضر رصرص (39 عاما)، من ضاحية رتاح جنوب المدينة، وعدنان أحمد حسن الحصري (54 عاما) من سكان مخيم طولكرم، ومثني فواد عبد الرحيم ربع، من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عبد الكريم هماش (32 عاما)، وحماده محمد سراحنة (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشها.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، من بلدة بيت امر، شمال المدينة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد فخري خليل (24 عاما)، ومحمد إبراهيم عرار (24 عاما)، أثناء تواجدهما في مكان عملهما في الداخل الفلسطيني المحتل.