?>?> توقيع 5 مذكرات تفاهم بين الكويت وقطر - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:44

توقيع 5 مذكرات تفاهم بين الكويت وقطر

توقيع 5 مذكرات تفاهم بين الكويت وقطر
وقعت الكويت وقطر، خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الإسلامية، والمجالات الزراعية المختلفة.

وحسب بيان وزارة الخارجية القطرية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية – القطرية، المنعقد عبر الإنترنت، بحضور وزير الخارجية الكويتي "أحمد ناصر المحمد الصباح"، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر"محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وخلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الدولتين، تم استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات، وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبذل الكويت جهودا لحلحلة الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست.

وكان وزير الخارجية القطري قال إن بلاده، تثمن جهود أمير الكويت الراحل "صباح الأحمد الجابر الصباح"، ومواصلة خلفه الأمير "نواف الأحمد الجابر الصباح" لمساعي حل الخلاف الخليجي.
رقم : 898536
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان