قاليباف: علينا تعزيز قدراتنا المحلية لتغيير النهج الامريكي

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" : تغيير النهج الامريكي يستدعي تقوية قدراتنا المحلية اعتمادا على الامكانيات التي تتمتع بها البلاد مؤكدا على ضرورة تنمية الانتاج والتطوير الاقتصادي كأولوية في هذا المجال.



واشار قاليباف اليوم الاربعاء خلال اجتماع تكتل انصار الثورة الاسلامية البرلماني الى الانتخابات الامريكية الاخيرة ونهج الرئيس المنتخب حيال ايران واضاف : اننا واثقون بان نهج الولايات المتحدة تجاه إيران لن يتغير مع تغيير رئيسها ، لذا ولتغيير هذا النهج ، يجب أن نتطلع إلى تعزيز قدراتنا المحلية اعتمادا على الامكانيات التي تزخر بها البلاد مؤكدا لا يمكن تحقيق هذا التغيير إلا من خلال تعزيز قدراتنا و تحقيق التنمية الاقتصادية كأولوية أولى لنا.



وتابع قاليباف: ان الولايات المتحدة هي عدونا الرئيسي والسبيل الوحيد لمواجهتها هو العمل ثم العمل الذي اكد عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية لمرات عديدة , لذلك علينا ان نعمل ونثابر من أجل تقدم البلاد وتنميتها.