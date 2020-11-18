ارسال الجيش الروسي لحفظ السلام في قره باغ

أصدر المجلس الفيدرالي الروسي، موافقته على ارسال عدد من القوات المسلحة الروسية في مهمة لحفظ سلام في منطقة ناغورنو قره باغ.



وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منه الموافقة على ذلك.



وفقًا للدستور، فإن اختصاص المجلس الفيدرالي يشمل حل مسألة إمكانية استخدام القوات المسلحة للاتحاد الروسي خارج أراضي الاتحاد الروسي.



وقال أندريه كليشاس، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي بشأن التشريع الدستوري وبناء الدولة، إنه كان بإمكان بوتين أن لا يطلب موافقة المجلس الفيدرالي على إرسال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقة الصراع في ناغورني قره باغ في 10 نوفمبر، لأن أذربيجان أسقطت مروحية عسكرية روسية.



هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.



وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة قره باغ تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضي أذربيجان وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن أرمينيا لم تعترف باستقلال "جمهورية قره باغ".