الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:48

دعوات لمحاكمة ترامب بتهمة الخيانة!

دعوات لمحاكمة ترامب بتهمة الخيانة!
دعا عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، بيل باسكريل، بتقديم الرئيس الامريكي دونالد ترامب للمحاكمة.

واتهم باسكريل البيت الأبيض بارتكاب جرائم ضد الأمة والدستور، مضيفا أنه يرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خيانة عظمى بمحاولته مهاجمة الانتخابات وخنق الديمقراطية.

وقال السيناتور في هذا الصدد عن ترامب: شارك في الخيانة. لقد تخلى تقريبا عن إدارة وحماية أمتنا، مضيفا في لهجة حادة لو كان لديه ذرة من كرامة، لكان استقال اليوم.
وأشار باسكريل إلى أنه يتعين أن تجري مساءلة ترامب بعد تنصيب جو بايدن، الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا.

وفي الشأن ذاته، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد فرز 99% من الأصوات، يتقدم على ترامب بنسة 1% (49.9 مقابل 48.9)، وبالتالي حصل بايدن على 290 صوتا من المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترامب.

وكان ترامب تعهد في 15 نوفمبر برفع العديد من الدعاوى القضائية الكبيرة بشأن مخالفات انتخابية، ومع ذلك، رفضت محكمة في ميشيغان بالفعل الدعوى القضائية للجمهوريين، وفشلت خمس دعاوى قضائية أخرى في بنسلفانيا وأريزونا، في حين دعا ترامب في الوقت ذاته إلى إنهاء عملية فرز الأصوات في جورجيا.

كما رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الاربعاء، دعوى قضائية أخرى لمقر حملة ترامب ضد نتائج الانتخابات.
رقم : 898561
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان