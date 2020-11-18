الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:50

تسجیل 480 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 480 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء 801 الف و894 شخصا و بوفاة 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 42 الفا و941 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13 الفا و421 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 801 الفا و894 شخصا و 5712 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 576 الفا و 983 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 42 الفا و 94 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 626 الفا و631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 898563
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ في سماء دمشق
18 تشرين الثاني 2020
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
اللواء صفوي: هيكلية القوة في العالم تتحرك تدريجيا نحو نظام جديد
17 تشرين الثاني 2020
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
ما هو شعور أنقرة وهي تودِّع إدارة ترامب وتستقبل إدارة بايدن؟
17 تشرين الثاني 2020
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
هل حان وقت الفراق السعودي الاماراتي؟
17 تشرين الثاني 2020
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
المثلث الأمريكي الفرنسي السعودي.. تكرار مسلسل الطريق السياسي المسدود في لبنان
17 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
تخت روانجي: إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتضمن مصالح الجميع
17 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
روحاني: سنعلن عن بنود الخطة الشاملة لمكافحة كورونا
16 تشرين الثاني 2020
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
عصا الحظر الألمانية تؤثر في عجلة الدفاع السعودية
16 تشرين الثاني 2020
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
لا أمان للصهاينة بحضور المقاومة
16 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان