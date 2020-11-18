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الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:00

روسيا تؤكد على موقفها بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي

روسيا تؤكد على موقفها بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس تتناقض مع القانون الدولي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بشأن خطط "إسرائيل" لبناء أكثر من 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة "غفعات هماتوس" بالقدس المحتلة، أن "هذا القرار يتناقض مع الأسس القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط" بحسب البيان.

وأضافت الخارجية أن "بناء مجموعة جديدة من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المذكورة سيؤدي إلى فصل القدس عن بيت لحم، ما يخالف الترابط بين أراضي الدولة الفلسطينية كما تفترضها قرارات الأمم المتحدة، والذي يعتبر شرطا أساسيا لقابليتها للحياة".

وأكدت الخارجية على موقف روسيا المبدئي بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
رقم : 898566
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