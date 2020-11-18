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الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:02

الكونغرس يدعو بومبيو لإدانة الكيان ’الإسرائيلي’

الكونغرس يدعو بومبيو لإدانة الكيان ’الإسرائيلي’
طالب 40 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى إدانة اعتداءات وتجاوزات الكيان الاسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

واتهم النواب الديمقراطيون التقدميون، في رسالة لبومبيو، الكيان الصهيوني، بقيامها بـ"الضم الزاحف" في وادي الأردن بالضفة الغربية المجتلة، وهو انتهاك للقانون الدولي، وقضية إنسانية خطيرة.

وقالوا في رسالتهم الموجهة للوزير بومبيو: من الضروري أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في الشهرين الأخيرين لك في المنصب، مشددين على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق حل سلمي شامل، حسب تعبيرهم.

وتأتي هذه الرسالة ردا على هدم الكيان الصهيوني، في الثالث من نوفمبر الجاري، لمبان كان يتألف منها المجتمع البدوي في "خربة حمصة"، بما في ذلك أكثر من 100 خيمة وحظيرة كانت بمثابة مساحة للمعيشة، ومساحة للطهي، وأماكن تخزين، وحظائر مواشي، ومياه، وحاويات، وألواح شمسية، ما أدى إلى تشريد 74 شخصا، بينهم 41 طفلا، بحسب المنظمات الحقوقية، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا هيل".

كما أشارت "ذا هيل"، إلى أن هذا الإجراء أثار مزيدا من الغضب لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي قال إنه كان أكبر عملية هدم منفردة من قبل كيان الاحتلال، في العقد الماضي.
رقم : 898568
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